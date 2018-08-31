Около 20 человек объявили голодовку из-за подкупа избирателей в Приморье

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Кандидаты в депутаты Надеждинского района Приморского края от партий ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" и их сторонники проводят голодовку на центральной площади села Вольно-Надеждинского, требуя от правоохранительных органов пресечь, как они утверждают, "массовый подкуп избирателей".

"В связи с бездействием правоохранительных органов по фактам массового подкупа избирателей в Надеждинском районе Приморского края мы, кандидаты в депутаты думы района, вынуждены пойти на крайние меры и объявить голодовку", - говорится в обращении, поступившем в "Интерфакс".

Участник голодовки, кандидат в депутаты думы Надеждинского района Приморья Андрей Николаенко утверждает, что "зафиксирован факт массового подкупа избирателей в приемных партии "Единая Россия", это и послужило поводом для проведения акции".

В голодовке, по его словам, "принимают участие 18 человек: самовыдвиженцы, кандидаты от партии ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" плюс ряд сочувствующих граждан, которым небезразлична ситуация".

Николаенко отметил, что участники голодовки обратились в Центральную избирательную комиссию, генпрокуратуру, прокуратуру Приморского края и районную администрацию с требованием разобраться в ситуации, в частности, пресечь массовый подкуп избирателей в виде заключения мнимых договоров агитации и выдачи денег по договорам, а также сбор персональных данных избирателей, привлечь виновных к ответственности и обеспечить на территории района проведение честных выборов.

По словам Николаенко, Надеждинский районный суд в данный момент рассматривает жалобы кандидатов, поданные на подкуп избирателей по агитационным договорам.

В территориальной избирательной комиссии Надеждинского района ситуацию пока не комментируют. Воздержались от комментариев и в пресс-службе приморского регионального отделения партии "Единая Россия".

9 сентября в Надеждинском районе пройдут выборы в местную думу. Зарегистрировано 20 кандидатов.