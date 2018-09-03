В Приморье похитили документы и деньги из общественной приемной "Единой России"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Приморское региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило о похищении документов и денег из общественной приемной партии в Надеждинском районе края.

"Общественная приемная кандидатов от партии "Единая Россия" в поселке Новый (Надеждинский район) подверглась накануне нападению со стороны неизвестных лиц. Похищены договоры, заключенные с агитаторами, и денежные средства, снятые со специальных счетов кандидатов для оплаты труда", - говорится в распространенном в понедельник сообщенииприморского отделения "ЕР".

На место были вызваны полицейские, также составлено заявление в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что уточняют информацию по этому поводу и пока не комментируют случившееся.

В единый день голосования, 9 сентября, пройдут выборы в думу Надеждинского района. В нее баллотируются 55 кандидатов по пяти избирательным округам.

Как сообщалось, 31 августа 18 кандидатов в депутаты Надеждинского района Приморского края от партий КПРФ, "Справедливой России", самовыдвиженцев и ряд поддерживающих их местных жителей начали голодовку на центральной площади села Вольно-Надеждинское, требуя от правоохранительных органов пресечь, как они утверждают, "массовый подкуп избирателей".

Участник голодовки, кандидат в депутаты районной думы Андрей Николаенко ранее сообщал, что "зафиксирован факт массового подкупа избирателей в приемных партии "Единая Россия", это и послужило поводом для проведения акции".

Правоохранительные органы проводят проверку этих заявлений.