Пять человек погибли в ДТП с участием фуры в Самарской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дорожная авария произошла на трассе М-5 "Урал" в Самарской области. Погибли пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Трагедия произошла в 8:20 в Исаклинском районе.

По предварительным данным, грузовик, двигавшийся по трассе со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Вольво". После этого в "Тойоту" врезался ехавший позади него легковой автомобиль, а грузовик столкнулся с автомобилем "Мицубиси".

В результате ДТП погибли пять пассажиров "Тойоты", водитель машины госпитализирован.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших.