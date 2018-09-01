Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа в Париже

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Говорить о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, пока невозможно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий песков.

"Мы не знаем, будет ли Путин в Париже, будет ли Трамп в Париже, поэтому говорить об этом просто преждевременно и пока невозможно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее Песков сообщил "Интерфаксу", что Путин рассматривает возможность визита в Париж 11 ноября на мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Позднее он пояснил журналистам, что возможность визита будет согласовываться по дипломатическим каналам.

Дональд Трамп также заявлял, что планирует посетить парад в Париже в честь 100-летия окончания Первой мировой.