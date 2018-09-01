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Путин назвал контрактную систему генеральным путем развития российской армии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании планов увеличения числа военнослужащих-контрактников в Вооруженных силах.

"В вооруженных силах есть план увеличения контингента военнослужащих, которые служат не по призыву, а на контрактной основе", - сообщил президент в ходе общения с победителями международных олимпиад.

Путин назвал "генеральным путем развития армии" движение в сторону контрактной системы и пообещал, что эта работа будет продолжена.

Президент рассказал, что согласно первоначальной идее планировалось создать целиком контрактную армию, однако впоследствии был учтен опыт многих стран мира, где сохраняется призыв. "Но в вооруженных сила есть план увеличения контингента военнослужащих, которые служат не по призыву, а на контрактной основе", - сообщил он.

Путин пояснил, что это связано не просто с пожеланиями самих молодых людей, а с необходимостью обслуживания современной техники.

"В войска поступает все больше современной техники, требующей хорошей профессиональной подготовки тех, кто это будет делать в армии, - сказал Путин. - Поэтому (если) человек пришел служить на год, из него не подготовишь летчика, не подготовишь подводника". Он подчеркнул, что для такой службы нужны люди "с математическими мозгами", которые умеют считать, быстро анализировать.

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Теги: Владимир Путин
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