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В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния

Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугало

В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В самолет авиакомпании "Нордстар", вылетевший из Москвы в Норильск, попала молния, сообщил "Интерфаксу" и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов в воскресенье.

"Через пять минут после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно, при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме", - пояснил он.

Собеседник агентства также отметил, что после посадки и проверки судна никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов экипажа за помощью не обращался.

Одна из пассажирок воздушного судна сообщила агентству, что молния попала в крыло самолета. "Когда взлетали - в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану. Потом, набрав высоту, все успокоились", - рассказала она.

В контактном центре авиакомпании "Нордстар" агентству сообщили, что не могут оперативно дать комментарии по данному происшествию.

Случаи попадания молнии в самолет

Как сообщалось, 11 августа молния попала в "Боинг" с российскими туристами, возвращавшимися на родину из болгарского Бургаса. После приземления во "Внуково" самолет осмотрели и обнаружили, что из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки.

Еще ранее, 13 июля молния ударила в "Боинг", возвращавшийся из Берлина в Москву. Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в аэропорту "Внуково". После приземления лайнер осмотрели, выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла "Боинга" также обуглилась.

17 мая при заходе на посадку молния попала в пассажирский Airbus А-320, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. После благополучного приземления в "Пулково" на фюзеляже были обнаружены повреждения, "характерные для воздействия атмосферного электричества".

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Теги: Москва, Норильск, Нордстар

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