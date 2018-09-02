Культура

Владимир Путин простился с Иосифом Кобзоном

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с выдающимся отечественным артистом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.

Гражданская панихида проходит в воскресенье утром в Концертном зале им. Чайковского. Ее посетили уже сотни людей, десятки из них - политики, деятели культуры, представители общественных и благотворительных организаций, региональные руководители - поделились в своих выступлениях воспоминаниями о любимом миллионами соотечественнике.

Поток людей, желающих простится с Кобзоном, не прервался и на время приезда президента. Путин почтил память Кобзона минутой молчания: склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет.

Затем глава государства подошел высказать слова поддержки близким Кобзона - его вдове, детям и внукам. Путин сел рядом с вдовой Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с нею, а затем с пришедшими на панихиду.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, премьер сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иосифи Кобзон

Новости по теме

Культура
"Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля"Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля
Зрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"Подробнее
 Эпоха КобзонаЭпоха Кобзона
Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколенийПодробнее
 Скончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф Кобзон
Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 летПодробнее
"Человек на Луне": безмолвная бездна"Человек на Луне": безмолвная бездна
Венецианский кинофестиваль открылся показом нового фильма Дэмиена ШазеллаПодробнее
 Венеция 2018: Netflix, космос и политикаВенеция 2018: Netflix, космос и политика
На итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестивальПодробнее
 Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на ЛунеВенецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне
В рамках программы "Горизонты" покажут российский фильм "Человек, который удивил всех"Подробнее
 Родственники певца Принса подадут в суд на его врачаРодственники певца Принса подадут в суд на его врача
Семья музыканта недовольна лечением семейного доктораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ миреСерия взрывов произошла в районе авиабазы близ ДамаскаСпортШарапова вышла в четвертый круг US OpenВ России"Черные ящики" аварийно севшего Boeing доставлены в МосквуЭкономикаТрамп не увидел необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАВ РоссииСКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи

Владимир Путин простился с Иосифом Кобзоном

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния

В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияНикто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугало Подробнее

В Донецке более 120 тыс. человек пришли на церемонию прощания с Захарченко

Митинги против пенсионной реформы прошли во Владивостоке и Барнауле

Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Джеби"

НАК подтвердил ликвидацию главаря кизилюртовской банды в Дагестане

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 месяцев снизился на 2,8%

Добыча газа в России за восемь месяцев выросла на 5,6%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 сентября

Прощание с Кобзоном и Захарченко, "Черные ящики" из сочинского Boeing в Москве Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');