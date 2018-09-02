Владимир Путин простился с Иосифом Кобзоном

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с выдающимся отечественным артистом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.

Гражданская панихида проходит в воскресенье утром в Концертном зале им. Чайковского. Ее посетили уже сотни людей, десятки из них - политики, деятели культуры, представители общественных и благотворительных организаций, региональные руководители - поделились в своих выступлениях воспоминаниями о любимом миллионами соотечественнике.

Поток людей, желающих простится с Кобзоном, не прервался и на время приезда президента. Путин почтил память Кобзона минутой молчания: склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет.

Затем глава государства подошел высказать слова поддержки близким Кобзона - его вдове, детям и внукам. Путин сел рядом с вдовой Нинель Кобзон и некоторое время беседовал с нею, а затем с пришедшими на панихиду.

Незадолго до президента попрощаться с Кобзоном приехал глава правительства Дмитрий Медведев. Возложив цветы к гробу, премьер сел рядом с родными артиста и некоторое время с ними беседовал.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.