Заключенный сбежал из колонии в Пермском крае

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отдел розыска Главного управления ФСИН по Пермскому краю разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии в Губахинском районе. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого управления ФСИН в понедельник.

По словам собеседника агентства, разыскиваемый Николай Сугак, 1992 года рождения, отбывал наказание в исправительной колонии №12 (ИК-12) за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как отмечается на сайте управления, беглец является уроженцем города Смела (Черкасская область, Украина).

Сообщаются основные приметы: рост 183 см, прямые плечи, черные волосы, серо-зеленые глаза, среднее телосложение, мочка уха - сросшаяся. Особые приметы: на руке выше запястья три шрама по три сантиметра, шрам над губой с левой стороны.

ИК-12 строгого режима находится в поселке Широковский Губахинского района Пермского края.