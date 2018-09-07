Пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима в Пермском крае

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный, сбежавший из колонии в Пермском крае, задержан спустя десять дней на автомобильной трассе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону в пятницу.

По словам собеседника агентства, Николая Сугака поймали в четверг на 22-м км трассы "Губаха-Чусовой". "Сейчас он находится в одном из следственных изоляторов, возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы)", - добавил представитель УФСИН.

По информации пресс-службы, уроженец города Смела (Черкасская область, Украина) Сугак, отбывавший наказание в исправительной колонии №12 (ИК-12) за сбыт наркотиков в особо крупном размере, сбежал 28 августа.

ИК-12 строгого режима находится в поселке Широковский Губахинского района Пермского края.