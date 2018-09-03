Мосгорсуд в понедельник рассмотрит иск Кумина о снятии Собянина с выборов мэра Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник рассмотрит по существу иск кандидата в столичные мэры от КПРФ Вадима Кумина о снятии с выборов действующего главы города Сергея Собянина.

Заседание назначено на 12:00.

Согласно тексту иска, опубликованного Куминым, кандидат от коммунистов полагает, что участие в предвыборной гонке Собянина нарушает его, Кумина, "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра.

Кроме того Кумин считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление С.Собянина в публикациях СМИ.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.