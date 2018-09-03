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ВЦИОМ назвал прогнозный результат Собянина на выборах мэра Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прогнозный результат действующего мэра Москвы Сергея Собянина на выборах главы города, которые пройдут 9 сенитября, по оценкам ВЦИОМ, составит около 70% голосов при явке 31,8% избирателей, а второе место может занять кандидат от КПРФ Вадим Кумин.

По данным опроса, поступившего в "Интерфакс", Собянин сохраняет рейтинговые позиции в списке кандидатов, и его прогнозный результат вырос до 69,4%. По результатам опроса, который проводился 6-10 августа, прогноз составлял 65,5%.

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Второе место занимает Кумин, прогноз которого улучшился с 10,1% до 13,2%.

Остальные оппозиционные кандидаты снизили позиции в прогнозе: Михаил Дегтярев (ЛДПР) с 11,1% до 7,8%, Илья Свиридов ("Справедливая Россия") с 7,1% до 6,5%, Михаил Балакин (партия "Союз горожан") с 4,3% до 1,7%.

По оценкам ВЦИОМ, интерес москвичей к выборам в последних числах августа остался на прежнем уровне - прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%, что соответствует уровню 2013 года.

На вопрос социологов, "Примете ли Вы участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре 2018 года, или нет?" 17% опрошенных ответил "точно не приду", а 7% респондентов - "скорее не приду". В свою очередь, 46% участников опроса дали ответ - "точно приду", а 16% - "скорее приду". 14% респондентов сообщили, что пока не определились.

На вопрос "А если бы выборы мэра Москвы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?" 68% респондентов от тех, кто "точно" планирует придти на выборы, назвали Собянина, 7% - Кумина, 3% - Дегтярева и столько же Свиридова, 0,3% - Балакина.

При этом 16% от тех, кто сообщил, что точно намерен придти на выборы, пока не решил, за кого из кандидатов отдать свой голос.

"Последняя неделя перед выборами - ключевой этап избирательной кампании, когда избиратели принимают решение об участии в голосовании. Активность штабов кандидатов во многом определит итоговый результат. Ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа", - комментирует результаты выборов генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводит пресс-служба социологического центра.

"Завершилось время массовых отпусков, а значит, в город вернулась значительная часть избирателей, которые не сталкивались с предвыборной агитацией и по объективным причинам не участвовали в опросах, проведенных в августе. Стоит еще учитывать и "дачный фактор". Хорошая погода, желание москвичей провести на природе последние теплые выходные традиционно негативно влияет на явку", - сказал Федоров.

"Так что представленный расчет является скорее ориентиром, на достижение которого еще предстоит много поработать участникам выборов", - сказал он.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 28 по 30 августа 2018 г. Среди жителей г.Москвы старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки - 1 800 респондентов. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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