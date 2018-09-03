Аномально ранний первый снег выпал в Кемеровской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Холодный арктический воздух стал причиной похолодания и выпадения мокрого снега в Кузбассе, сообщает пресс-служба кемеровского гидрометцентра в понедельник.

"Выпадение мокрого снега в начале сентября для Кузбасса редкое явление. На погоду оказывала свое влияние холодная арктическая воздушная масса. Установившийся южный циклон подпитывался холодом, и в субботу по северным районам области началось похолодание", - говорится в сообщении.

Также отмечались перепады температур, в частности, днем в Новокузнецке она составляла +23 градуса, а утром была в пределах 7 градусов тепла, при этом на высотах были отмечены отрицательные температуры.

В свою очередь, пользователи социальных сетей опубликовали фото и видеозаписи со снегом в различных районах области.

Ожидается, что в ближайшие дни сохранится прохладная погода, в ночные часы возможны заморозки до -3 градусов.

По данным пресс-службы, традиционно в Кузбассе снег выпадает в середине-конце сентября или начале октября. В прошлом году первый снег на горнолыжном курорте Шерегеше выпал 8 сентября, в Кемерове - 23 сентября, затем - 25 октября. Устойчивый снежный покров установился в период с 5 по 8 ноября.