ВТБ продал американское подразделение менеджменту компании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа ВТБ продала американское подразделение VTB Capital Inc менеджменту этой компании, которая теперь станет самостоятельным игроком на рынке.

"31 августа 2018 года группа ВТБ продала VTB Capital Inc., Нью-Йорк, менеджменту этой компании. Компания была переименована в Xtellus Capital Partners и стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается.

Сделка по продаже американского подразделения не повлияет на продуктовое предложение и качество предоставляемых услуг клиентам группы ВТБ, отметили в пресс-службе группы.

Между Xtellus Capital Partners и группой ВТБ заключено соглашение, в рамках которого Xtellus Capital Partners будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке. "Это позволит нам продолжить предоставление своим клиентам продуктов на рынках акций и операций с фиксированной доходностью в США", - подчеркнули в ВТБ.

"С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов", - добавили в пресс-службе.

Офис в Нью-Йорке был открыт в 2012 году. В настоящее время "ВТБ Капитал", инвестиционный бизнес группы ВТБ, осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на-Майне. Головной офис компании находится в Москве.