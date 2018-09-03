Молчаливый митинг памяти жертв бесланской трагедии прошел в центре Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Митинг "Без слов" в память о жертвах теракта в школе №1 города Беслана прошел в День солидарности в борьбе с терроризмом, в понедельник, на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка в центре Москвы.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в акции, участники которой не произносили официальных речей, приняли участие около 300 человек, среди которых были представители властей Москвы и Северной Осетии, участники операции по освобождению заложников, представители общественных организаций и простые москвичи.

Собравшиеся возлагали цветы и венки у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане" работы президента Российской академии художеств Зураба Церетели, некоторые оставляли детские игрушки и бутылки с водой - один из символов трагедии, так как во время захвата преступники не давали заложникам пить.

После молебна примерно в 13:05 - это время взрыва первой бомбы в спортзале бесланской школы - участники акции выпустили в небо 334 белых шара по числу погибших при захвате заложников.

Памятные акции в День солидарности в борьбе с терроризмом также прошли в местах совершения терактов в Москве: на площади у Театрального центра на Дубровке, на территории бывшего аэродрома "Тушино", у гостиницы "Националь", на месте взорванных жилых домов на Гурьянова, 17 и Каширском шоссе, 6, у станций метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская" и в подземном переходе на Пушкинской площади.

Средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек - школьники, их родители и учителя - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.