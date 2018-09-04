Самолет авиакомпании "Якутия" вынужденно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Якутск - Черский, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, сообщает во вторник пресс-служба авиакомпании.

"При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300 не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.

Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту города Якутска. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 31 пассажир и 3 члена экипажа.

По данному факту для установления причин работает специальная комиссия.