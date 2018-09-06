Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 738-800 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Кемерово в Москву (Шереметьево), совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево в четверг, сообщила "Интерфаксу" старший помощник Западно-Сибирскогог транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Самолет совершил посадку в 09:03 местного времени по техническим причинам", - сказала она.

По ее словам, на борту находилось 154 пассажира и пять членов экипажа, самолет осматривают авиатехники, чтобы принять решение, отправлять пассажиров в Москву на этом же самолете или использовать резервный борт.

Пассажиры находятся в стерильной зоне, транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением их прав, сказала она.