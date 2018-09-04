С 4 по 10 сентября запретили публикацию прогнозов об итогах выборов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор напоминает об административной ответственности за нарушение запрета на публикацию с 4 по 10 сентября результатов соцопросов и прогнозов об итогах выборов в предстоящий Единый день голосования.

"С целью профилактики нарушений законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 4 по 10 сентября запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, проводимыми в субъектах РФ в Единый день голосования 9 сентября", - говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс".

В нем уточняется, что согласно федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов. Действует запрет и в день голосования.

За нарушение указанных требований ст. 5.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Практические рекомендации по соблюдению требований законодательства РФ о выборах размещены на сайте регулятора.