Российские военные пересядут с иномарок на отечественные кроссоверы Lada Vesta

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Военная полиция и автоинспекция Министерства обороны России получат автомобили Lada Vesta в модификации Cross, пишет во вторник газета "Известия".

"Машины задействуют при ведении патрульной службы и сопровождении воинских колонн. Сейчас для этих целей, как правило, используются седаны Ford Focus, собранные во Всеволожске (Ленинградская область). По словам автоэкспертов, на Lada Vesta Cross военнослужащим будет проще ездить по проселочным дорогам", - говорится в публикации.

В Минобороны сообщили, что тестируют доработанные для полевых условий Lada Vesta Cross для подразделений военной полиции (ВП) и военной автоинспекции (ВАИ). Машины планируется использовать для патрульной службы в военных городках и гарнизонах, а также для сопровождения воинских колонн на дорогах общего пользования при передислокации. "Сейчас в ВАИ эксплуатируются внедорожники УАЗ Patriot, а также седаны Ford Focus, изготовленные на российском автозаводе во Всеволожске", - пишут "Известия".

По их данным, на военной службе машина получит ряд изменений: Vesta будет поставляться в тёмно-зеленом цвете со спецсигналами, ее оснастят радиостанциями.

В пресс-центре "АвтоВАЗа" газете сообщили, что ведут переговоры с Минобороны о поставке для ВП и ВАИ Lada Vesta в модификации Cross. Однако детали переговоров пока не разглашаются.

Газета напоминает, что в советской армии ВАИ, как правило, использовала классические советские армейские джипы УАЗ-469 и грузопассажирские УАЗ-452, известные в народе как "Буханка". УАЗ-469 был разработан для транспортировки людей, грузов и автомобильных легких прицепов на всех типах дорог. Выпускался с 1972 года. В Вооружённые силы стран Варшавского договора начал поступать начиная с середины 1970-х годов, сменив другой армейский джип - ГАЗ-69. Ульяновский автозавод до сих пор выпускает модификацию знаменитого армейского "уазика" - УАЗ Hunter. Традиция поставок ВАИ "уазиков" не прервалась. Сейчас на вооружении ВАИ состоят новые машины на базе УАЗ Patriot, сказано в публикации.