Лось, зашедший в промзону Петербурга, умер после возвращения в лес

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лось, которого в понедельник обнаружили в Петербурге в промзоне рядом с метро "Обухово", умер после возвращения в лес, сообщает во вторник комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы комитета во вторник, накануне лося заметили на территории городской застройки. Для возвращения животного в привычную среду вызвали специалистов комитета и управления ветеринарии, сотрудников "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин", а также МЧС и полицию.

"Лось был обездвижен с использованием воздушного ружья, которое стреляет дротиками со снотворным. После этого его на специальных носилках переместили в прицеп для транспортировки в естественную среду обитания. К сожалению, животное получило ряд повреждений вследствие пребывания в непривычной городской среде. После выпуска в лес лось пришел в себя, прошел несколько сотен метров и умер", - говорится в сообщении.

В комитете обращают внимание, что у животных начался сезон размножения, который обычно длится около двух месяцев с конца августа до конца октября. В это время лоси ведут себя очень активно, теряют осторожность, и их можно встретить в местах постоянного пребывания людей.

В комитете подчеркивают, что лось - мощное и опасное животное, к которому не нужно приближаться.

"Необходимо быть внимательными на автомобильных дорогах, особенно в сумеречное, темное время суток. В случае обнаружения животного на территории города просим направлять информацию в комитет", - просят в ведомстве.