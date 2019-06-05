Лось забрался в библиотеку колледжа в Казахстане

Поймать его не успели

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В городе Семей в Казахстане лось забрался в библиотеку спортивного колледжа олимпийского резерва, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на очевидцев и представителя биологического центра Семея.

4 июня лось пробрался в библиотеку через окно, разбив стекло и повредив кабель. Его обнаружили сотрудники колледжа. Они вызвали полицию и биологов.

"Мы приехали на место. Это был молодой дикий лось и, скорее всего, самка, так как у животного нет рогов. Но толпа людей напугала его. В тот момент, когда сотрудник в ярком жилете стал приближаться, лось убежал, выпрыгнув через окно", - рассказал сотрудник биоцентра.

До этого инцидента и после лося видели рядом с железнодорожным вокзалом, неподалеку от колледжа.