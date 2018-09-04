Роскомнадзор не получал жалоб на аниме, которые "склоняют детей к гомосексуализму"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор неоднократно получал требования заблокировать аниме, содержащие пропаганду самоубийства или информацию о его способах, но ни одного обращения в связи с пропагандой в этих анимационных фильмах ЛГБТ. Так в ведомстве прокомментировали публикации некоторых СМИ, в которых со ссылкой на экспертов из АНО "Центр защиты детей от интернет-угроз" утверждалось, что аниме подталкивают детей к суициду и агрессивному поведению, а также "склоняют их к гомосексуализму".

Отвечая на запрос "Интерфакса", в Роскомнадзоре напомнили, что уполномоченным органом по принятию решений об ограничении доступа к материалам в интернете с информацией о самоубийствах является Роспотребнадзор.

"В Роскомнадзор из Роспотребнадзора неоднократно поступали требования об ограничении доступа к информации суицидального характера, распространяемой в виде аниме", - заявили в пресс-службе регулятора.

"Пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в сфере аниме на сегодняшний день не выявлялось", - добавили в Роскомнадзоре.

Вместе с тем там затруднились назвать, какова доля именно аниме в общем количестве суицидального контента, так как "статистика по видам информационного контента с суицидальной тематикой не ведется".