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Суд Петербурга не будет рассматривать иск об уничтожении копий "Матильды"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд Петербурга не принял к производству иск к возглавляемому режиссером Алексеем Учителем творческому объединению "Рок" с требованием прекратить распространение фильма "Матильда" и удалить все его копии, сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

"Русланом Алиевым заявлены требования в интересах социальной группы "православные". При этом не представлены документы, подтверждающие наличие у истца права на предъявление требований от нее. Право требовать защиту частной жизни гражданина в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого гражданина. Поскольку исковое заявление подано в защиту интересов социальной группы и умершего лица (Николая II - ИФ) при отсутствии доказательств права на предъявление иска, в принятии иска следует отказать", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в во вторник зарегистрировал иск Алиева к ООО "Творческо-производственное объединение "Рок", требовавшего запретить дальнейшее распространение художественного фильма "Матильда", уничтожить его копии, тиражируемые в интернете, и взыскать с объединения 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Истец ссылался на статью 152 ГК РФ, которая предусматривает по требованию заинтересованных лиц защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти.

По данным СМИ, истец Алиев - предприниматель, боксер и православный активист из Екатеринбурга, также известный под именем Сергей, которое получил при крещении.

Около года назад иск к творческо-производственному объединению "Рок" в Октябрьский районный суд Петербурга подавала вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова. Она требовала запретить распространение информации, порочащей честь и достоинство ее семьи и рода Романовых. Заявление не приняли к производству.

Фильм режиссера Учителя "Матильда", вышедший в прокат в октябре 2017 года, рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

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Теги: Петербург, Матильда

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