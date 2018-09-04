Участницу майского митинга оппозиции в Красноярске обвинили в нападении на полицейского

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Преподавателя Сибирского федерального университета Наталию Подоляк, задевшую ногой полицейского во время протестной акции 5 мая в Красноярске, обвинили в нападении на полицейского, расследование уголовного дела завершено.

"Ей предъявили окончательное обвинение в "применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти" во время акции 5 мая "Он нам не царь" (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Подоляк Владимир Васин, сотрудничающий с юридической службой "Апология протеста".

По его словам, при допросе Подоляк отказалась признать вину.

"Видео нам ранее показали, свой жест в виде прикосновения к полицейскому моя подзащитная не отрицает. Прикоснулась она ногой, хотела обратить внимание и отвлечь от человека, которому было плохо. А именно ногой, потому что в одной руке была такса, а в другой телефон. Ни о каком нападении на сотрудника полиции, причинения насилия в этом деле не может быть и речи", - отметил Васин.

Он добавил, что 49-летняя Подоляк - кандидат в депутаты Законодательного собрания и кандидат в депутаты городского совета Красноярска. Кроме того, она была доцентом кафедры физической культуры Сибирского федерального университета, однако вуз отказался продлевать с ней контракт, уточнил защитник.

Как рассказала ранее "Интерфаксу" Подоляк, на майской акции она хотела обратить внимание полицейского на молодого человека, которому во время задержания на митинге стало плохо.

"Когда всех "грузили" (в служебную машину - ИФ), я увидела, что одному мальчику стало плохо, он потерял сознание. Я ногой задела полицейского, чтобы на меня обратили внимание. В итоге другой полицейский с камерой начал кричать "она тебя пнула, напала на полицейского", и меня запихнули в автобус", - пояснила обвиняемая.

Как сообщалось, в митинге 5 мая в Красноярске участвовало около 300 человек, задержаны были 49 человек.