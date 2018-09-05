РФ возобновила поставки угля на экспорт через северокорейский порт Раджин

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия возобновила поставки угля на экспорт через северокорейский порт Раджин, сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко журналистам в среду.

"У нас (в Приморье - ИФ) сегодня первый состав с углем пошел к ним на Раджин, где мы начали использовать их портовые мощности. Самый пыльный уголь, он ушел туда", - сказал глава региона.

Он добавил, что эти работы не подпадают под санкции.

"Сегодня в портовой инфраструктуре нет санкций", - сказал Тарасенко, отвечая на вопрос, не подпадает ли перевалка угля под санкции.

"Сегодня разрешение есть использовать эту территорию для перевалки угля", - добавил глава Приморья.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александра Мацегора в интервью "Интерфаксу" заявил, что санкции Сеула в отношении КНДР препятствуют реализации проекта поставок российского угля в Южную Корею через порт Раджин.

"Этот проект не включен в санкции СБ ООН, и мы готовы хоть сейчас начать поставку угля через Раджин в Южную Корею", - отмечал дипломат.

В 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от приграничной железнодорожной станции Хасан (Приморский край) до северокорейского порта Раджин на побережье Японского моря. Этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги с последующим ее подключением к российской Транссибирской магистрали для транспортировки большегрузных контейнеров из Южной Кореи в Россию и Европу, а также поставок угля из России в Южную Корею. Однако из-за ядерных испытаний в КНДР в марте 2016 года Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении КНДР санкции.

Как сообщалось, пропускная способность участка Хасан (Россия-Раджин-КНДР) и терминала в порту Раджин составляет 5 млн тонн грузов в год.

Проект "Хасан-Раджин" совместно с КНДР реализуют РЖД. Он предусматривает модернизацию железнодорожной ветки между станцией Хасан (РФ) и Раджин (КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин. В российско-северокорейском СП "РасонКонТранс" 70% акций принадлежит ОАО "РЖД".