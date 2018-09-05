Бывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил ходатайство бывшего владельца пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака о досрочном освобождении. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Поступило ходатайство о пересмотре срока наказания в связи с принятием нового закона. Теперь, согласно статье 72 УК РФ, один проведенный день в СИЗО приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии. Поэтому Заку срок пересчитали, вчера (4 августа - ИФ) он должен был выйти из-под стражи", - сказали в суде.

В свою очередь в дежурной части исправительной колонии №11 (г.Копейск), где Зак отбывал наказание, агентству подтвердили факт исполнения решения суда.

"Да. Вчера освободили", - сказал представитель колонии, отвечая на вопрос о досрочном выходе Зака.

Как сообщалось, в декабре 2009 года пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" унес жизни 156 человек. Ленинский райсуд Перми 30 апреля 2013 года приговорил Зака к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

В ноябре 2016 года Зак пытался выйти на свободу по условно досрочному освобождению, однако Сегежский горсуд Карелии отказал ему в удовлетворении этого ходатайства. Позднее Верховный суд Карелии отклонил апелляционную жалобу защитника бывшего владельца пермского ночного клуба.

Другие осужденные

Всего на скамье подсудимых оказалось восемь человек. Помимо Зака, были также осуждены исполнительный директор клуба Светлана Ефремова – к 4 годам, арт-директор Олег Феткулов – к 6 годам. Директор ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергей Дербенев, организовавший фейерверк, получил 5 лет, а его сын, сотрудник той же компании Игорь Дербенев – 4 года 10 месяцев. Инспекторы Госпожарнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева приговорены к 5 и 4 годам в колонии поселении соответственно.

Экс-глава Госпожарнадзора Владимир Мухутдинов должен был заплатить штраф в размере 70 тыс. руб. и лишен права занимать госдолжности на три года. Суд переквалифицировал обвинение Мухутдинову и освободил его от ответственности по истечению срока давности преступления. Суд также обязал всех фигурантов дела выплатить семьям погибших и пострадавшим крупные компенсации.

14 мая 2012 г. Ленинский районный суд Перми приговорил совладельца заведения Константина Мрыхина к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, так как после пожара в клубе Мрыхин скрылся в Испании. Он был экстрадирован в Россию летом 2010 года.

Свою вину из обвиняемых признали Ефремова и Прокопьева. Остальные подсудимые вины не признали, но в ходе слушаний принесли соболезнования родственникам погибших и пострадавших.