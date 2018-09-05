Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не будет инициировать введение маркировки и минимальных цен на пивоваренную продукцию, поскольку эти вопросы еще недостаточно проработаны.

"Вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на неё минимальной розничной цены пока ещё недостаточно проработаны. Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать", - заявил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность", - добавил он.

Против маркировки выступали пивоваренные компании, по их мнению, эта мера является избыточной. В 2018 году российский рынок пива стабилизируется после падения в 2017 году - при условии, что регулирование отрасли не ужесточится, прогнозировал Союз пивоваров.

Весной правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2019 году, туда вошли только непродовольственные товары: табачная продукция, духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.