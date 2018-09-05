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Google вышел на контакт с Роскомнадзором по проблеме противозаконной агитации

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Google начал переговоры с Роскомнадзором в связи с обращением ведомства в компанию о недопустимости противозаконной рекламы в период выборов.

"Мы находимся с компанией Google в состоянии диалога. Диалог идет, о результатах проинформируем позже", - сообщил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров в среду.

Во вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предупредило иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России.

По данным Роскомнадзора, десятки YouTube-каналов "помогают пропаганде антиобщественного поведения в период региональных выборов в РФ и проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон".

Помимо надзорного ведомства обращения к главе Google сделали и другие российские ведомства, в частности ФАС и ЦИК.

"ЦИК России направил письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу... Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер",- пояснил на заседании член ЦИК Александр Клюкин. По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны.

Как позже заявил "Интерфаксу" Субботин, Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube, регулятор "будет наблюдать за развитием ситуации и реакцией Google на выдвинутые претензии". А после выборов будет заседание рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, где подведут итоги и выработают решение по данному вопросу.

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Теги: Google, Роскомнадзор

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