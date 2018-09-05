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Вышедший на свободу экс-владелец "Хромой лошади" в колонии 10 раз отсидел в ШИЗО и один раз в карцере

Из-за этого ему предстоит провести год под административным надзором

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экс-владелец ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак, освободившийся во вторник из мест лишения свободы, будет в течение года находиться под административным надзором из-за нарушений режима, допущенных при отбывании наказания, говорится в судебном решении, размещенном на сайте Копейского городского суда Челябинской области.

С заявлением об установлении административного надзора в отношении Зака обратилась исправительная колония N11 (Копейск, Челябинская область), где он отбывал остаток срока наказания.

В решении суда сообщается, что осужденный неоднократно подвергался дисциплинарным наказаниям за несоблюдение режима, а в октябре 2015 года был признан злостным нарушителем этих требований.

"Зак Анатолий допустил 17 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за совершение которых на него были возложены взыскания в виде водворения в штрафной изолятор - 10 раз, в виде водворения в карцер - один раз, в виде выговора - три раза, в виде устного выговора - три раза", - говорится в решении суда. Кроме того, с Заком провели 10 профилактических бесед.

Между тем, он имеет четыре поощрения, а за время отбывания наказания в ИК-11 проявил себя с положительной стороны.

Однако, отмечается в решении суда, за весь период отбывания наказания в местах лишения свободы А.Зак "зарекомендовал себя с отрицательной стороны, дважды признавался злостным нарушителем режима содержания, имеет не снятые и не погашенные взыскания".

В связи с этим суд посчитал, что есть все законные основания для установления в отношении осужденного административного надзора сроком на год после освобождения.

В частности, Заку запрещено покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Также суд обязал его являться в органы внутренних дел по месту жительства один раз в месяц.

Согласно материалам суда, на это решение подана апелляционная жалоба.

Как сообщалось, Копейский горсуд Челябинской области пересмотрел срок наказания Зака по новому законодательству. Согласно статье 72 УК РФ, один проведенный день в СИЗО приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии. По этому решению суда Зак вышел на свободу раньше положенного срока - 4 сентября.

Пожар и приговоры

В результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года погибли 156 человек.

В 2013 году владелец клуба Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии. В ноябре 2016 года Зак пытался выйти на свободу по условно досрочному освобождению, однако Сегежский горсуд Карелии отказал ему в удовлетворении этого ходатайства. Позднее Верховный суд Карелии отклонил апелляционную жалобу его защитника.

Арт-директору клуба Олегу Феткулову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, суды вынесли приговоры исполнительному директору клуба Светлане Ефремовой, директору ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергею Дербеневу и его сыну Игорю Дербеневу, экс-инспектору Госпожнадзора Пермского края Дмитрию Рослякову и сотруднице пермского Госпожназора Наталье Прокопьевой. К штрафу в размере 70 тыс. рублей был приговорен бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов.

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Теги: Анатолий Зак, Хромая лошадь

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