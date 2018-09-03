В ОАЭ объявили имена двух астронавтов, которые отправятся на МКС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ОАЭ впервые направят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил в понедельник вице-президент страны Мухаммед ибн Рашид аль-Мактум.

Вице-президент ОАЭ в твиттере отметил, что первыми астронавтами от ОАЭ станут Хазза аль-Мансури и Султан аль-Наяди. Миссия этих астронавтов на МКС запланирована на 2019 год.

Власти ОАЭ с недавних пор уделяют особое внимание развитию космической отрасли.

В рамках национальной космической программы власти надеются в октябре запустить первый спутник KhalifaSat.