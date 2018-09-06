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Сотрудника Росгвардии арестовали по обвинению в убийстве девушки в Казани

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Казани заключил под стражу 27-летнего сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, обвиняемого в убийстве 21-летней студентки Эльнары Карахановой.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 ноября", - сказал судья.

Обвиняемый является младшим сержантом службы полиции и проходит службу в рядах ОМОН Росгвардии.

Ранее сообщалось, что по факту убийства в ночь на 1 сентября студентки четвертого курса Кооперативного института по специальности таможенное дело возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан сотрудник Росгвардии.

"Девушка была в гостях у мужчины. Они совместно распивали спиртные напитки, и у них возник конфликт из-за ревности. Позже девушка была обнаружена мертвой", - сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану агентству сообщили, что сейчас проводится служебная проверка, в случае установления вины сотрудника он будет уволен.

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Теги: Казань, Росгвардия, Марат Сахапов
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