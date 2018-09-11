Двое сотрудников Росгвардии получили реальные сроки за избиение до смерти жителя Севастополя

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих Росгвардии к 4 и 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав их виновными в причинении жителю Севастополя тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего, сообщила пресс-служба суда во вторник.

Согласно приговору, 17 декабря 2017 года, находясь в состоянии опьянения, они применили физическое насилие к гражданину, чем причинили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, говорится в пресс-релизе.

Приговор вынесен накануне. Пока он не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти суток со дня его постановления.

Росгвардейцы содержатся под стражей.

Другие подробности дела пресс-служба суда не сообщила.