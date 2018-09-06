Адвокат Петросяна заявил о планах Степаненко оставить себе 10 из 12 квартир

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко не хочет идти на мировое соглашение в споре о разделе имущества, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

"Мы предлагали подписать мировое соглашение. Мы были инициаторами переговоров и вели их до обращения в суд, предлагали все поделить пополам. Право выбора осталось за Степаненко. Но она хочет больше половины", - сказал Жорин журналистам в четверг перед рассмотрением по существу дела о разводе и разделе имущества артистов.

Он отметил, что из 12 общих квартир Степаненко намерена оставить себе 10.

Адвокат сказал также, что Степаненко не отвечает на телефонные звонки, а на данный момент она находится на гастролях.

"В квартиру, которую называют "музеем Петросяна", до сих пор никто не может попасть. Степаненко проживает в ней. Она поменяла в ней замки, поэтому невозможно провести опись имеющегося там имущества", - отметил Жорин.

Как ожидается, Хамовнический суд Москвы приступит к рассмотрению по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака с Петросяном. Также она просит взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления.

В рамках рассмотрения дела, суд наложил арест на имущество, которое делят супруги. "Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - пояснил "Интерфаксу" Жорин.

По его словам, ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства". Ранее адвокат высказал мнение, что, если сторонам не удастся договориться, то судебная тяжба по разделу имущества может затянуться на годы.