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Адвокат Степаненко заявила, что ее клиентке не нужна квартира-музей Петросяна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость имущества, на которое претендует Елена Степаненко в бракоразводном процессе с Евгением Петросяном, составляет менее 50% от всего совместно нажитого состояния, заявила адвокат Елена Забралова.

При этом она подчеркнула, что на квартиру, которую называют "музеем Петросяна", ее клиентка не претендует.

"Она ей не нужна. Квартира создавалась под музей Петросяна, там находится его сцена, вещи, библиотека. Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения - чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?" - сказала Забралова.

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Кроме того, адвокат пояснила, что Степаненко отказывается от мирового соглашения из-за несправедливых, по ее мнению, условий, предложенных супругом.

"Мы не смогли заключить мировое соглашение, потому что тогда мы должны пойти на условия Петросяна. Она думала, что если пойдёт в суд, то получит 50% от имущества. Если мы уйдём из суда, то Петросян сможет получить гораздо больше", - сказала адвокат.

Она напомнила, что ее доверительница также много работала и вкладывала в семейный бюджет. "Все знают, что Степаненко всё время работала, она не сидела дома. Они были замечательной творческой семьёй", - сказала адвокат.

Забралова выразила сожаление по поводу "травли" Степаненко супругом и его представителем в СМИ. Адвокат отметила, что помимо гражданского брака юмористы заключили церковный.

Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака с Петросяном. Также она просит взыскать с него часть совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 млрд рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе" и не упомянула о нем в мотивировочной части своего заявления.

​Следующее заседание пройдет в суде 11 октября в 14:00 мск.

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Теги: Евгений Петросян, Елена Степаненко

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