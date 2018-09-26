Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб задержали депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова - брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в кабинете депутата проводится обыск.

Информации из официальных источников по этому поводу пока не поступало.