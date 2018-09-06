Прокуратура обжаловала условный срок для экс-главы МУРа по делу о коррупции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение обжаловало приговор бывшему начальнику Московского уголовного розыска (МУР) генералу Виктору Трутневу, осужденному на пять лет условно по делу о коррупции.

"В суд поступило апелляционное представление на приговор от 18 июля в отношении Трутнева, Юсуфова, Семенова и Винокурова", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде (МГВС). Дата рассмотрения дела в Московском окружном военном суде (МОВС) пока не назначена.

Как сообщалось, МГВС признал Трутнева виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему пять лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей.

Суд смягчил квалификацию действий отставного полицейского, которому изначальному вменялось посредничество в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Еще трое фигурантов дела Трутнева - бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов, Артур Юсуфов - были приговорены к 3, 4 и 4,5 годам условно со штрафами до 500 тыс. рублей.

Кроме того, суд не стал лишать осужденных офицерских званий.

Установлено, что соучастники в мае-июне 2017 года получили 70 тыс. долларов для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании "Трансэко" Юрия Корнилова.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Трутнева к 10 годам лишения свободы, Юсуфова - к 8 годам колонии, а Винокурова и Семенова - к 7 годам заключения каждого.

После оглашения приговора адвокаты осужденных заявили, что не будут его обжаловать.

Трутнев возглавлял МУР с 2001 по 2003 год. С 2003 по 2011 год он работал в окружных управлениях столичной полиции.