На севере Крыма частично отключат электричество для очистки изоляции от химвеществ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Внеплановые отключения электричества возможны на севере Крыма для чистки изоляции воздушных линий от загрязнений химическими веществами, которые образовались из-за испарений с пересыхающего кислотонакопителя завода по производству двуокиси титана, сообщила пресс-служба "Крымэнерго".

Так, 6-7 сентября, с 13:00 до 17:00 по московскому времени, света не будет в селе Волошино, на одиннадцати улицах Армянска (из них - на трех частично), 7 сентября, с 8:00 до 17:00 по московскому времени, отключения предполагаются в селе Перекоп и на тринадцати улицах Армянска (из них на трех - частично), а также в cадовом обществе "Титан".

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций".

Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправляют в крымские санатории.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с 1971 года. Площадь технического водоема - 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров воды. Отстойник пересох из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму, в "озере" осталось лишь 1,6 млн кубов воды. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения сложившейся ситуации: первый - проложить трубу и перебросить воду в накопитель из Каркинитского залива Черного моря, если она подойдет по химсоставу (результаты анализов ожидаются на этой неделе), второй - обработать поверхность отстойника спецсоставом (сейчас определяют, каким именно).