Международный аэропорт Владивостока может закрыться на год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Владивостока может быть закрыт на год из-за необходимости реконструкции единственной взлетно-посадочной полосы, заявил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Я опасаюсь, что аэропорт может быть закрыт", - сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко помощнику президента РФ Игорю Левитину на встрече во Владивостоке.

Его опасения связаны с необходимостью реконструкции единственной функционирующей взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Как сообщается в справочной информации, предоставленной журналистам перед встречей, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Кневичи запланирован на 2020 год. Ремонт может занять от одного года до 1,5 лет. Это приведет к закрытию аэропорта на весь период, потому что вторая взлетно-посадочная полоса выведена из эксплуатации в 2012 году в связи с несоответствием требованиям норм годности к эксплуатации аэродромов. Для того, чтобы аэропорт функционировал, необходимо провести реконструкцию второй полосы с 2019 по 2022 год.

Аэропорт Владивосток является основным аэропортом Приморского края. Во время проведения Восточного экономического форума он обслуживает воздушные суда лидеров государств.

География полетов охватывает 47 направлений. В 2017 году впервые за свою историю аэропорт обслужил более двух миллионов пассажиров. В 2018 планируется принять 2,5 млн пассажиров.