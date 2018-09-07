Прокуратура попросила следствие проверить законность охоты губернатора Иркутской области на медведя

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Иркутской области направила в СКР материалы по факту охоты на медведя группы лиц, в том числе губернатора региона Сергея Левченко, сообщается на сайте ведомства.

"Вынесено постановление о направлении материалов в следственное управление СКР по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании по размещенным в сети "Интернет" видеоматериалам охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия, группы лиц, среди которых находился губернатор Иркутской области", - говорится в сообщении.

Надзорный орган просит следствие провести проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

В пресс-службе областного правительства агентству "Интерфакс" сообщили, что охота, видеозапись с которой появилась в Интернете в начале текущей недели, проходила в разрешенный период в ноябре 2016 года, лицензия на отстрел медведя имелась.

"Это был медведь-шатун", - сказала начальник пресс-службы Ирина Алашкевич.

Она связала появление провокационного видео с выборами в Законодательное собрание Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Коммунист Левченко был избран губернатором Иркутской области осенью 2015 года, когда, баллотируясь от КПРФ, выиграл выборы у действующего тогда главы региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала "Единая Россия". Он также возглавляет областной комитет КПРФ, занимая пост первого секретаря обкома.