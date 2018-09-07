Московские школьники завоевали "золото" и "серебро" на Международной олимпиаде по информатике

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Московские школьники завоевали две золотые медали на 30-й Международной олимпиаде по информатике, которая проходит с 1 по 8 сентября в японском городе Цукуба, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента образования столицы в пятницу.

"Владимир Романов, учащийся СУНЦ (Специализированный учебно-научный центр - ИФ) МГУ, принес в копилку сборной золотую медаль, Егор Лифарь, девятиклассник из школы "Интеллектуал", заработал серебро. Все четверо школьников, представлявших Россию на международном соревновании, вернулись с наградами: на счету сборной две золотые и две серебряные медали", - рассказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, в олимпиаде принимают участие команды более чем из 80 стран. В течение двух дней участникам нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. На выполнение заданий у школьников было пять часов в каждом туре.

Следующая Международная олимпиада по информатике пройдет в 2019 году в Азербайджане.

К настоящему времени подведены итоги шести Международных олимпиад: по математике, биологии, физике, химии, географии и информатике, на которых московские школьники установили рекорд, завоевав 10 золотых медалей. Всего на счету сборной России 17 наград высшего достоинства. Впереди еще две школьные олимпиады: в ноябре - по астрономии и астрофизике, в декабре - естественнонаучная олимпиада юниоров.