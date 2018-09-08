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Двое туристов пропали без вести во время купания шторм в Крыму

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Двух жителей Кирова - парня и девушку - унесло в Черное море во время купания в шторм в Крыму в пятницу вечером, скорее всего, отдыхающие погибли, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Надежд на то, что они спасены нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны", - сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, туристы были нетрезвыми.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма (входит в структуру крымского правительства) со своей стороны сообщает, что инцидент произошел в поселке городского типа Новый Свет, в районе Царского пляжа.

"Учитывая сложные штормовые условия в зоне происшествия (волны до 4 метров, сильный ливень, шквалистый ветер, каменистый скальный рельеф у берега и наступление темного времени суток) проводить поисковые работы на воде было невозможно. Спасатели тщательно обследовали прибрежную зону, оповестили все проходящие суда. Однако, к сожалению, пострадавшие не обнаружены. Работы будут продолжены", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, у берегов Крыма спасли экипаж из семи человек с буксира "Шквал", который потерпел бедствие в Керченском проливе и дрейфовал на плоту. Моряков поднял проходящий мимо сухогруз "Сарыч", они пока останутся на его борту из-за шторма.

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Теги: Крым, Черное море, Киров

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