Теплоход со 150 пассажирами из-за шторма всю ночь не мог пришвартоваться в Судаке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Прогулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты с 152 пассажирами на борту, не мог в ночь на субботу пришвартоваться к причалу в Судаке из-за сильного волнения моря, это удалось сделать только утром.

"Около полуночи поступил сигнал о том, что теплоход, следовавший по маршруту Ялта - Судак, в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу в Судаке, в связи с чем, вынужден был встать на якорь в бухте пгт Новый Свет. Учитывая высоту волн 3-4 метра выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", - сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма (входит в структуру крымского правительства).

Сигнал SOS не подавался.

"К утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке. Никто не пострадал", - отметили спасатели.