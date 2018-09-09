Несколько участников акции оппозиции задержаны в Томске

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила в Томске без согласования местных властей, сообщили о задержании 10 участников мероприятия.

Объявившую об этом в ходе митинга представительницу организаторов также задержали после завершения несанкционированной акции.

До начала шествия начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД по Томской области Олег Водянкин через громкоговоритель предупреждал участников о незаконности проведения акции. Несмотря на это, участники акции не расходились.

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли ранее сегодня в городах Дальнего Востока - Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Там также не обошлось без задержаний.

Несанкционированный митинг оппозиции против пенсионной реформы в Иркутске, который оказался довольно малочисленным, прошел спокойно и без задержаний.