"Роснефть" попросила отложить суд по иску к участникам проекта "Сахалин-1"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" попросила Сахалинский арбитражный суд отложить предварительное заседание на 60 дней до окончания переговоров с участниками проекта "Сахалин-1" по урегулированию спора по вопросу перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.

"Сторонами принимаются меры по регулированию спора. Арбитражный суд может отложить рассмотрение по обращению одной из сторон либо обеих сторон к суду для содействия урегулирования спора. Мы хотели бы заявить ходатайство по отложению рассмотрения на срок 60 дней", - заявили в понедельник в суде представители компании "Роснефть".

Представители участников проекта "Сахалин-1" ходатайство поддержали.

Судья удовлетворила иск и отложила заседание по делу до 2 ноября.