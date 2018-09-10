"Роснефть" попросила отложить суд по иску к участникам проекта "Сахалин-1"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" попросила Сахалинский арбитражный суд отложить предварительное заседание на 60 дней до окончания переговоров с участниками проекта "Сахалин-1" по урегулированию спора по вопросу перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.
"Сторонами принимаются меры по регулированию спора. Арбитражный суд может отложить рассмотрение по обращению одной из сторон либо обеих сторон к суду для содействия урегулирования спора. Мы хотели бы заявить ходатайство по отложению рассмотрения на срок 60 дней", - заявили в понедельник в суде представители компании "Роснефть".
Представители участников проекта "Сахалин-1" ходатайство поддержали.
Судья удовлетворила иск и отложила заседание по делу до 2 ноября.
Претензии "Роснефти"
"Роснефть" подала в суд на Exxon Neftegas и других участников проекта "Сахалин-1" иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, в общей сумме 89 млрд рублей. Претензии касаются перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения.
Оператор СРП-проекта "Сахалин-1" - Exxon Neftegaz Limited (ENL) - ведет переговоры с "Роснефтью" о внесудебном урегулировании ее претензий. Обсуждаемая сумма внесудебного урегулирования составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума. По информации источника, знакомого с ситуацией, в среднем годовой бюджет ENL составляет $2-3 млрд, таким образом, речь может идти о примерно $200-300 млн.
Участниками проекта "Сахалин-1" являются Exxon Neftegaz Ltd. (доля участия 30%), ONGC (20%), НК "Роснефть" (20%) и японская SODECO (30%). В проект входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа.