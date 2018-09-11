В РАН заявили о возможном начале доклинических исследований клеточных вакцин в 2019 году

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Испытания клеточных продуктов (клеточных вакцин) на животных могут начаться в России уже в следующем году. Об этом сообщил академик РАН, декан факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволод Ткачук.

"У нас появился закон два года назад (о клеточных технологиях - ИФ), который регламентирует это все, но он требует десятков подзаконных актов, написания программ, лицензирования, сертификации. Сейчас это все разрабатывается, и со следующего года, есть надежда, что у нас начнутся преклинические исследования на животных клеток и генов, то есть клеточных продуктов", - сказал Ткачук "Интерфаксу" в кулуарах международной конференции по геномному редактированию в Новосибирске.

Он уточнил, что речь идет о так называемых клеточных вакцинах, когда лекарством являются исправленные клетки, взятые у пациента.

При этом, по оценке академика, в области клеточных технологий и генетических методов терапии Россия примерно на 10 лет отстает от лучших мировых достижений по проведению доклинических и клинических исследований, хотя ни по уровню теоретических разработок, ни по качеству оборудования сейчас отставания нет.

Однако более фундаментальной проблемой для появления технологии геномного редактирования в клинической практике, считает Ткачук, является общий уровень понимания наукой процессов, происходящих в клетке.

"Насколько адекватны все наши модели для того, чтобы на основании этих теоретических разработок уже внедряться в организм? Здесь есть большое сомнение", - сказал он.

Ткачук подчеркнул, что, помимо изменения генома, необходимо учитывать эпигенетические механизмы, не меняющие структуру ДНК, взаимодействие клетки с окружением и т.д.

"Сейчас, перефразируя Толстого, кажется, что все здоровые клетки здоровы одинаково, а вот все больные - больны по-своему. В больной клетке что-то сбилось, и для выживания она ищет свои механизмы, включая и выключая какие-то процессы", - отметил ученый.

В частности, при онкологических заболеваниях генетически больные клетки могут быть одинаковы, а по своим проявлениям, в том числе по склонности к образованию метастаз, существенно различаться.

Академик отметил, что редактирование генома, позволяющее направленно изменять ДНК, не полагаясь на "случайности мутагенеза", сравнимо по значимости с созданием микроскопа, хроматографии.

"Это обязательный метод, его сейчас все начинают внедрять. На данном этапе с помощью этого метода мы можем создавать модели болезни в культуре клеток и на этих моделях уже искать лекарства для исправления этих болезней. Но, разумеется, с редактированием генома человека следует сильно-сильно подождать - вмешательство в генетический аппарат при том уровне, который есть - опасно", - считает академик.

Несмотря на то, что геном человека расшифрован, установлена роль только 2% генома - тех генов, которые участвуют в синтезе белка, пояснил он.

Роль остальной части остается неясной - они не участвуют в синтезе белка, они регулируют состояние клетки, и чтобы ее изучить, как раз и пригодится метод геномного редактирования, отметил Ткачук.

"Я думаю, что это работа на десятилетия, не надо думать, что мы уже вот-вот начнем редактировать клетки - наверное, нет. Хотя уже начинают кое-что делать: например, при серповидно-клеточной анемии известно, какая мутация в гене глобина, и если ее заменяют, клетки становятся здоровыми. Это можно сделать, но это первые подходы, очень осторожные", - сказал собеседник агентства.