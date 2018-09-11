В Думу внесен законопроект о запрете для военных на размещение своих данных в сети и СМИ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных.

Соответствующая инициатива размещена в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Согласно положениям законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих - иностранных гражданах).

Это касается информации, позволяющей раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом. Это ограничение касается и военнослужащих - иностранных граждан.

В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы. При разработке законопроекта учитывался зарубежный опыт, отмечают разработчики.