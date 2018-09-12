Челябинец получил 16 лет колонии за участие в войне в Сирии на стороне террористов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Приволжский окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии жителя Челябинска, воевавшего в Сирии на стороне террористов.

Пресс-служба УФСБ по Челябинской области сообщает в среду, что осужденный участвовал в Сирии в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Он также принимал непосредственное участие в создании пропагандистского ролика, распространенного в интернете и оправдывающего деятельность террористической организации в Сирии, России и странах ЦАР", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст.205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).