Россия и Китай договорились регулярно проводить совместные военные учения

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились проводить регулярные военные учения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", - заявил Шойгу.

В среду 12 сентября глава российского военного ведомства и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне "Цугол". Китайские военные примут участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Восток-2018".

Накануне в России стартовали стратегические маневры "Восток-2018". По официальным данным Минобороны, в учении задействовано около 300 тыс. российских военнослужащих.

В маневрах участвуют Восточный и Центральный военные округа, Тихоокеанский и Северный флота, Воздушно-десантные войска, стратегическая и военно-транспортная авиация.

Шойгу заявлял, что подобных масштабных маневров армия не проводила с 1981 года.