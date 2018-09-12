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Экс-полицейский из Севастополя получил срок за взятки от ритуальной фирмы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Севастополе приговорил бывшего сотрудника полиции к трем годам и двум месяцам колонии общего режима и 180 тысячам рублей штрафа, признав виновным в получении взяток от владельца ритуальной фирмы, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по городу в среду.

"С сентября 2016 по конец мая 2017 года сотрудник полиции, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан, передавал через SMS-сообщения владельцу ритуальной фирмы сведения об умерших и данные их родственников, чтобы предприниматель быстрее конкурентов мог начать оказывать услуги", - говорится в пресс-релизе.

Следствие и суд установили, что за предоставленные сведения замначальника отделения полиции №1 "Северное" отдела МВД России по Нахимовскому району Севастополя "на регулярной основе получал деньги" от гробовщика.

Ныне уже бывший полицейский признан виновным в получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Суд также на три года запретил экс-сотруднику МВД занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, "связанные с осуществлением функций представителя власти".

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Теги: Севастополь

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