В крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие 110 тыс. человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В крестном ходе в честь Дня перенесения мощей Александра Невского в Петербурге приняли участие 110 тысяч человек, заявили "Интерфаксу" в среду в Петербургской епархии.

"По данным полиции, в крестном ходе приняли участие 110 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Сегодня в День Памяти Святого БлаговерногоВеликого князя Александра Невского проходит Крестный ход от Казанского Кафедрального собора до Александро-Невской лавры

Возглавил шествие Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий представители православных приходов Петербурга pic.twitter.com/nGSHIv2z3C — Юлия Сапронова (@usapronova) 12 сентября 2018 г.

В этом году во главе крестного хода вместе с одной из главных святынь Петербурга - Казанской иконой Божией Матери - несли ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция).

По Невскому проспекту двинулся многотысячный крестный ход. Во главе несут десницу https://t.co/4NdXeN25bN pic.twitter.com/Ke4yyoCYPA — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 12 сентября 2018 г.

Между тем жители Петербурга жаловались в соцсетях на закрытие движения по Невскому проспекту в середине буднего дня и ограничения на прилегающих улицах.

4. Крестный ход в Питере vs автомобилисты pic.twitter.com/5VjFRKj2Mp — MrsToddd (@SusieQTwinMama) 12 сентября 2018 г.

12 сентября 1724 года основатель северной столицы император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире.

В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден общегородской праздничный крестный ход в день перенесения мощей святого князя. Традиция крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время торжеств по случаю 300-летнего юбилея Александро-Невской лавры в 2013 году.