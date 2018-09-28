В Петербурге пройдет крестный ход по водам о прекращении абортов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ежегодный крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в России пройдет в это воскресенье в Петерубрге.

"Крестный ход получил название Крестовоздвиженского, потому что именно на Крестовоздвижение 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение к президенту России с прошением запретить аборты", - рассказали журналистам в пятницу организаторы.

На двух теплоходах они обойдут по рекам и каналам центральную часть города.

По словам устроителей акции, для "северной столицы" такие мероприятия - продолжение давней традиции: до революции в городе на Неве проводились ежегодные крестные ходы по водам, и начинались они также у Петропавловской крепости.

В завершение крестного хода на воду будет спущен двухметровый венок, внутри которого будут горящими светильниками выложены изображение ребенка в утробе и надпись "Не убий".

Мероприятие согласовано с городской администрацией.